CAPITANATA – PROVINCIA – PUBBLICATO IL BANDO ESAME INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLE SESSIONE 2020

SI COMUNICA CHE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N,806 DEL 09/06/2020 E’ STATO PUBBLICATO IL BANDO PUBBLICO DI AVVISO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DI AUTOSCUOLA ANNO 2020

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME PER LA SESSIONE 2020 E’ NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO E NON OLTRE IL 10/07/2020

PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI CONTATTARE IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE AL TEL.0881/791540

Segretario Della Commissione Rag. Tetta Giuseppe

Presidente della Commissione ARCH. BISCOTTI STEFANO



BANDO DI ESAME

DOMANDA ID PARTECIPAZIONE

