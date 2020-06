FOGGIA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: PROROGA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha dato formale avvio al processo che porterà alla proroga del contratto di TPL della provincia di Foggia. Dopo numerosi contatti, la Regione, con la nota del 4 Giugno, ha assentito alle proroghe da parte delle Province pugliesi. Il Presidente Gatta, a sua volta, ha firmato la nota indirizzata alla Regione e al Cotrap con la quale ha comunicato che l’Ente adotterà formale atto di indirizzo politico-amministrativo al fine di esercitare la facoltà di proroga dei propri contratti provinciali e ha chiesto contestualmente allo stesso Cotrap formale assenso. La Provincia di Foggia ritiene che la sospensione delle procedure di gara e la proroga dei contratti, in linea con gli intendimenti espressi dal legislatore nella legge n. 27 del 24.04.2020 – “CURA ITALIA”, sia una decisione doverosa, per garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico e il mantenimento dei livelli occupazionali e per non causare aumenti dei corrispettivi attualmente previsti nel contratto di servizio vigente. È stato chiarito che il Consiglio Provinciale si occuperà del Piano provinciale dei trasporti entro il mese di settembre, con l’auspicio che, nel frattempo, vengano definite dagli organi competenti le nuove regole a cui si deve adeguare il prosieguo della pianificazione del TPL , a seguito della emergenza Covid 19. La nota è stata inviata anche al Prefetto, a cui le Organizzazioni sindacali si erano rivolte in quanto preoccupate per la situazione d’incertezza venutasi a creare nell’attesa delle determinazioni regionali. Anche gli otto Comuni della provincia, che godono del finanziamento statale del TPL, potranno provvedere a loro volta a prorogare i contratti di competenza in scadenza al 30 Giugno.