FOGGIA – USB – SANITA’ – INCONTRO TRA IL SINDACATO E IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MONTANARO

Comunicato stampa

Si è tenuto, in data odierna, l’atteso incontro tra questa O.S e il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia dott. Vito Montanaro.

L’incontro, che si doveva tenere agli inizi di febbraio e poi saltato per la nota emergenza COVID 19, è stato incentrato su alcune modifiche delle Linee Guida (approvate il 25 Novembre 2019) con delle richieste specifiche da parte di alcune OO.SS. e che, in gran parte, sono state recepite dalla tecno-struttura della Regione Puglia.

La USB ha tenuto a ribadire che l’interruzione del percorso di internalizzazione dovuto all’emergenza COVID 19, non ha piu ragione di esistere e per questo si è chiesto che le Direzioni Generali mettano in atto quanto di loro competenza per portare a compimento ciò che si stanno aspettando migliaia di Lavoratori esternalizzati.

Il Dott. Montanari ha tenuto a ribadire che così come è vero che queste modiche concordate saranno inserite nelle nuove Linee Guida che saranno riapprovate entro qualche giorno dalla giunta regionale, è anche vero che le Direzioni Generali possono, già da domani, iniziare il percorso per internalizzare i servizi che sono stati bloccati dall’emergenza (CUP e 118 in modo particolare).

La USB, dopo l’approvazione di quanto discusso nell’incontro, prende atto della reale volontà sia da parte della tecno-struttura (dipartimento Salute della Regione Puglia) che da parte della politica e, nello specifico, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale dott. Emiliano a che il percorso di internalizzazione dei servizi sia accelerato per porre fine a decenni di precarietà e vessazioni di tantissimi Lavoratori.

Da domani la USB sarà in tutte le ASL a premere con le Direzioni Generali a che si metta in atto quanto concordato con il Dipartimento Salute e che riprenda, in tutte le ASL, il percorso di internalizzazione dei servizi previsti dalle citate Linee Guida.

Il Dipartimento della Salute si è impegnato ad inviare, a tal proposito, a tutte le Direzioni Generali, comunicazione di sollecito per iniziare, da subito, il percorso delle internalizzazioni.

Oggi, potremo dire che si è portato a compimento quello che centinaia di Lavoratori del 118 della Provincia di Foggia si attendevano da oltre dieci anni.

La nostra attenzione continuerà ad essere alta sino alla firma dei contratti dei Lavoratori del 118.

/l’esecutivo USB Foggia

Mangia Santo