SAN NICANDRO GARGANICO – CALCIO – UN IMPRENDITORE CON IL SUO GRUPPO E’ PRONTO A RILEVARE LA VASTESE (SERIE D)

Coopresidente (con Alessandro Pertosa) della squadra “Città di San Nicandro” che ha partecipato al campionato di Terza categoria foggiana, Antonio Vocino (imprenditore sannicandrese e giocatore dilettante per un ventennio) è pronto a rilevare la Vastese (Serie D) con un gruppo dirigenziale per lo più formato da professionisti sannicandresi. Ufficiale la notizia, tanto che verrà ufficializzata nelle prossime ore con una PEC indirizzata al sindaco di Vasto Francesco Menna e alla società vastese con l’ufficializzazione della propria richiesta di acquisizione. L’imprenditore edile è, come detto, Antonio Vocino, titolare dell’azienda NEXT DESIGN GROUP, con sede a Bologna e 40 dipendenti all’attivo. Con lui Pasquale Tieri che rivestirebbe il ruolo di Direttore Generale, l’ex giocatore biancorosso Carlo Gaeta (di San Nicandro Garganico ed ex calciatore e idolo della tifoseria biancorossa) come Amministratore delegato, Club Manager Vincenzo Menna, legale rappresentante l’avvocato Mario Contessa (anche lui di San Nicandro Garganico) dello studio Di Maso di Bologna, il commercialista e ragioniere Costantino Foschi (sannicandrese doc), il responsabile della sicurezza e rapporti con i tifosi Alessio Maccarone. “

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)