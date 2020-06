SAN NICANDRO – LA LEGA CHIEDE CHIAREZZA AL SINDACO

SAN NICANDRO GARGANICO:

LEGA-LITA’ E’ IL NOSTRO MOTTO – QUELLO SUO INVECE QUAL’E’ OGGI SIG. SINDACO??

Stupisce il silenzio del Sindaco di fronte ad evidenti accuse che la Procura della Repubblica fa a membri dell’attuale Amministrazione.

– Caso buoni spesa (atti della Procura)

– Turbativa d’Asta (atti della Procura)

– Favoreggiamento (atti della Procura)

Quanto tempo deve passare ancora affinchè i cittadini sannicandresi sappiano le verità di quanto sta succedendo a Palazzo Zaccagnino?

Quanto tempo deve passare ancora affinchè i cittadini sannicandresi possano vivere una politica serena e “trasparente” senza inciuci partitici solo per tenere una fascia che non gli appartiene già da parecchio tempo?

La questione legalità deve stare sempre al primo posto nell’agenda delle priorità di tutte le amministrazioni comunali. Questo silenzio stupisce riguardo a tutte queste inchieste e sicuramente ad altre che arriveranno sempre secondo voci indiscrete. Per senso delle istituzioni e per il principio della Trasparenza di riferire alla comunità sannicandrese cosa succede perchè fatti simili come il ribaltone politico non hanno precedenti !

Chi fa politica dovrebbe dirigere la cosa pubblica con diligenza, ma questa situazione è alquanto grottesca e unica, una delle peggiori fino ad oggi e per quanto si è potuto condividere un percorso amministrativo dal 2018 a poco più del 2019 perchè la Lega era scomoda proprio per la sua troppa bontà e trasparenza, oggi chiediamo che si faccia luce e soprattutto si lasci libero spazio a chi ha seria volontà di amministrare con coraggio e amore un territorio impoverito e violentato!

Per la correttezza che ci contraddistingue da sempre, garantisti e con la consueta convinzione che le attività di indagine faranno il loro corso, portando in piena luce i dettagli della vicenda, chiediamo al Sindaco di fare chiarezza su tutte le questioni aperte e riferire quanto prima ai Partiti Politici e a tutti i cittadini della città di San Nicandro Garganico.

La Segreteria di San Nicandro Garganico

Lega Salvini Premier