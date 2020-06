SAN SEVERO – C.D. DE AMICIS – LA DAD NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: UN PONTE DIDATTICO VIRTUALE TRA DOCENTI E ALUNNI. “PER NOI E’ STATA UN’INDIMENTICABILE REALTA’!”

LA DAD NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: UN PONTE DIDATTICO VIRTUALE TRA DOCENTI E ALUNNI

LA DAD NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ POSSIBILE? PER NOI E’ STATA UN’INDIMENTICABILE REALTA’!

4 Marzo 2020, la scuola “CHIUDE”! Una notizia che è giunta a noi insegnanti come una doccia fredda!

Abbiamo in molti pensato che sarebbe stato per un breve tempo, che saremmo tornati… Sappiamo tutti che così non è stato.

Ogni giorno le notizie che ci arrivavano già delineavano scenari tutt’altro che positivi. Avevamo lasciato tutti le nostre aule senza avere il tempo di portare con noi nulla, se non i piccoli manufatti dei bambini da completare per la festa del papà…

Il nostro primo pensiero, allora, sono state le famiglie dei bambini e in che modo avremmo potuto mantenere vivi i contatti con i nostri piccoli studenti.

Il momento era delicato ed “entrare” nelle case dei bambini non semplice e prima ancora che il Ministro si pronunciasse per fornire le linee guida da adottare, il corpo docente della scuola dell’infanzia del C. D. “ De Amicis”,era decisamente convinto che un modo diverso di fare scuola poteva esserci, doveva esserci!

La scuola dell’infanzia rappresenta il primo segmento educativo che segna l’inizio del percorso formativo dei nostri alunni!

Il primo passo, quindi, è stato quello di inviare alle famiglie messaggi di incoraggiamento e speranza nell’affrontare questo periodo “ indefinito” che la vita ci chiedeva.

Il canale whatsapp è stato il primo stumento utile che ci ha permesso di comunicare con i bambini, far sentire la voce delle proprie maestre, con lo sforzo di far arrivare loro tutto il nostro amore e la nostra attenzione. Da subito, però, abbiamo compreso che non bastava, sentivamo di doverci attivare in altri modi ancora, far comprendere alle famiglie e ai nostri alunni che la scuola era chiusa fisicamente, ma il “ sapere “ no, la comunicazione no, la formazione e la didattica no!

E così, confidando nella grande collaborazione dei genitori, abbiamo attivato la DAD in modalità

“ PADLET”. Una sorta di lavagna interattiva, dove era possibile interagire con i nostri alunni e continuare le attività didattiche. Sul Padlet era possibile raccontare storie, insegnare canti, proporre attività laboratoriali, il” Coding”, presentare percorsi di psicomotricità attraverso video, realizzare piccoli manufatti attivando tutorial e tanto altro ancora…

I risultati sono stati più che positivi, soddisfacenti e hanno cambiato completamente il modo di “fare” scuola!. I bambini hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione, i genitori grande collaborazione di fronte a strumenti e percorsi a tutti sconosciuti.

Il periodo di “quarantena”, però, continuava e il desiderio di interagire dal vivo con i bambini aumentava…e così ci siamo attivati, per comunicare, utilizzando la piattaforma “ Google Meet” per incontrare gli alunni in videoconferenza, sì, proprio così, anche con i piccoli è stato possibile tutto ciò!

E’ stata un’emozione forte, indimenticabile… i bambini quasi non credevano a quella possibilità di rincontrare” virtualmente” i propri amici e le loro maestre! E l’avventura è continuata e quando la Ministra Azzolina ha reso la DAD obbligatoria, per noi era già una realtà consolidata.

E’ stata una grande opportunità per noi docenti di metterci in gioco professionalmente con metodologie e strumenti nuovi e per i bambini di arricchire il proprio bagaglio formativo con questa nuova esperienza, sia pur vissuta in un periodo di “pandemia”! Siamo grate e riconoscenti alla nostra Dirigente scolastica, dott. ssa Annamaria Troiano, per averci incoraggiate, supportate e sempre sostenute in questo lungo periodo, ma il nostro grazie va anche alle famiglie dei nostri alunni che ci hanno instancabilmente accompagnato, trasmettendo così ai propri figli un grande messaggio: la scuola è importante, la formazione, il sapere, la cultura sono le uniche armi potenti che possono aiutare a superare qualsiasi ostacolo la vita ci presenti.

Certamente la DAD non può sostituire mai la didattica in presenza e il grande valore sociale che ne rappresenta, ma di certo in questo periodo storico è stata per tutti una grande opportunità!

A settembre la campanella suonerà nuovamente e noi docenti saremo lì, a scuola ad aspettare i nostri piccoli studenti con la passione e l’amore di sempre!

Le docenti della scuola dell’infanzia del C.D. “ De Amicis”