SAN SEVERO – LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO MIGLIO. IL GIOVANE SIMONE LA CECILIA ALLE FINALI NAZIONALI DI MATEMATICA KANGOUROU

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO MIGLIO. IL GIOVANE SIMONE LA CECILIA ALLE FINALI NAZIONALI DI MATEMATICA KANGOUROU

Simone la Cecilia, alunno della prima A della Scuola Zanotti Fraccacreta parteciperà alle finali nazionali delle gare di matematica KANGOUROU, in programma a Cervia nel prossimo mese di settembre 2020, esattamente il 25, 26 e 27.

“Sono stato informato personalmente dalla famiglia di questo bellissimo risultato – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – che è stato ottenuto meritatamente dal giovane Simone, il quale si è messo in evidenza nella fase eliminatoria conquistando un traguardo importante e foriero di altri brillanti risultati”

Simone la Cecilia ha ottenuto l’ingresso alle finali di Cervia posizionandosi al 49esimo posto su oltre 27000 partecipanti. “Aspetto Simone dopo la finale – conclude il Sindaco Miglio – per festeggiare insieme a lui. Intanto gli invio il mio più caloroso IN BOCCA AL LUPO e quello dell’intera A.C. per il prossimo settembre”.

SAN SEVERO, 10 giugno 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo