All’alba di oggi in via Mascagni, a Cerignola, è andata parzialmente distrutta la Fiat Punto di una anziana del posto, in uso anche al figlio 50enne, incensurato.

Le fiamme hanno danneggiato la parte anteriore del mezzo penetrando nell’abitacolo fino al cruscotto.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la bonifica e messa in sicurezza.