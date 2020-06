FOGGIA – CONTROLLO AREE URBANE, AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE

Il Servizio Ambiente del Comune di Foggia ha emanato un avviso pubblico per l’individuazione di un’associazione di volontariato o di un raggruppamento di associazioni per attività connesse alla vigilanza e controllo ambientale delle aree urbane, mercatali e commerciali, per la lotta al randagismo e per la corretto gestione degli animali da compagnia nel territorio comunale di Foggia.

L’avviso pubblico è finalizzato ad individuare un’associazione di volontariato o un raggruppamento tra le medesime associazioni con all’interno guardie zoofile per:

• potenziare le attività di vigilanza ambientale sul territorio del Comune di Foggia – Servizio Ambiente;

• prevenire e all’occorrenza reprimere, in sinergia con il Corpo di Polizia Locale, i comportamenti illeciti relativi all’igiene ambientale di aree a mercati, spazi verdi pubblici ed aree urbane;

• ausilio alla Polizia Locale, per la gestione delle misure di Safety security per mercati – eventi – manifestazioni;

• affiancare i servizi sociali nelle attività di incentivazione della cultura di una corretta educazione ambientale, in particolare, sensibilizzando la cittadinanza sul possesso responsabile degli animali d’affezione;

• affiancare i servizi sociali nelle attività di riduzione del fenomeno del randagismo e dell’abbandono di animali;

• prevenire e all’occorrenza reprimere, in sinergia con il Corpo di Polizia Locale, i comportamenti illeciti relativi alla gestione degli animali da compagnia.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutte le Associazioni senza scopo di lucro, anche in forma raggruppata, che a pena di esclusione, presentino i seguenti requisiti:

a) essere organizzazione di volontariato, di cui all’art. 32 del D Lgs.117/2017, regolarmente iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale di cui alla L.R. Puglia 11/94, e non avere procedure di cancellazione in corso. Ai sensi dell’art.101 comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozioni sociale e Imprese sociali. Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura l’assenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro di cui all’art.6 della L.266/1991 e dell’art. 53 del D.Lgs.117/2017;

b) essere Associazione di protezione ambientale individuata con Decreto del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 della L. n.349/1986;

c) disponibilità di almeno 6 volontari con qualifica di Guardia Zoofila di cui all’art.15 L.R. Puglia n.12/1995 e s.m.i., o di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, di cui all’art.6, co.2 della L. 189/2004 (riconosciute con decreto prefettizio di nomina) da assegnare alla vigilanza sul territorio comunale;

d) essere in possesso dei riconoscimenti prefettizi, rilasciati negli ultimi 12 mesi, sull’approvazione delle uniformi e distintivi ai sensi del TULPS;

e) essere in possesso di almeno n.2 lettori microchip universali conformi a norma di legge e di almeno n.1 autoveicolo;

f) assenze di condanne passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso a carico del proprio presidente/rappresentante legale.

Per le associazioni che partecipano in forma raggruppata, i requisiti di cui alle lett. c) ed e) potranno essere posseduti cumulativamente. I restanti requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da ciascuna Associazione partecipante. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento di partecipare anche in forma singola.

La manifestazione di interesse dovrà essere improrogabilmente trasmessa, entro e non oltre le ore 9 del giorno 23/06/2020 attraverso una PEC all’indirizzo ambiente@cert.comune.foggia.it o spedita in busta chiusa riportante la dicitura: “Manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e tutela ambientale del territorio e degli animali e lotta al randagismo nel territorio del Comune di Foggia”, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Foggia – Servizio Ambiente – Protocollo Generale Palazzo di città C.so Garibaldi 58.