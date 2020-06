FOGGIA – FIVA CONFCOMMERCIO:  VIA MIRANDA NON SI TOCCA

Un’unica indicazione da parte di tutti gli operatori commerciali ambulanti appartenenti a Fiva Confcommercio: non è possibile spostare il mercato settimanale di Foggia da Via Miranda.

Concordi anche tutte le altre sigle sindacali di categoria, provinciali e regionali, presenti all’incontro organizzato dal Comune di Foggia dove si è proposto lo spostamento dell’appuntamento del venerdì. Infatti, l’idea messa in campo dall’amministrazione comunale è quella di creare una nuova area mercatale temporanea (per 5 mesi) in zona Fiera.

L’alzata di scudi è stata unanime. Nessuno tocchi via Miranda.

La questione continuerà a essere monitorata dal sindacato provinciale degli ambulanti.