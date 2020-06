TORREMAGGIORE – CALCIO A 5 – IL BRASILIANO BRUNO ROSSA E’ UN GIOCATORE DELLA POLISPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE. BRUNO ROSSA E’ UN GIOCATORE DELLA POLISPORTIVA

Colpo ad effetto messo a segno dalla società del Presidente Michele Caserta, che si assicura le prestazioni del calcettista brasiliano 🇧🇷 Bruno Luan Arthur Rossa Bruno Rossa.

Bruno Rossa, classe 1984, nasce a Curitiba in Brasile e si trasferisce per la prima volta in Italia nel 2004 quando firma per la Lazio. Nel 2006 viene convocato dalla nazionale italiana in occasione di un’amichevole contro il Portogallo.

Dopo una breve parentesi a Napoli e Perugia, firma per la Ponzio Pescara, squadra con la quale indossa anche la fascia di capitano e disputa ben 4 stagioni. Continua a girare lo stivale vestendo le maglie di Potenza, Fiumicino e Venezia, mentre nel 2013 scende in Puglia e con la maglia della Fuente Foggia conquista una storica Coppa Italia di serie A2.

Negli ultimi anni è rimasto in abruzzo giocando nel Loreto Aprutino, nella Real Dem e nel Sambuceto e dalla prossima stagione vestirà la maglia rossoblu.

9 stagioni da protagonista in serie A, una storica presenza in nazionale e tanti traguardi prestigiosi raggiunti. Una garanzia dal punto di vista tecnico e umano, quel tassello di grande esperienza e carisma che mancava al roster della Polisportiva.

BENVENUTO BRUNO !!!

🎤 Bruno Rossa: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare mister Olivieri e tutta la società per la fiducia e per la stima mostrata sin dai primi approcci e per darmi la possibilità di tornare a disputare un campionato nazionale importante come quello di Serie B. Spero di poter dare una mano alla Polisportiva per raggiungere gli obiettivi prefissati e di aiutare i miei compagni di squadra nella loro crescita personale. Sono convinto che faremo un bel campionato.

🎤 Michele Caserta: “Siamo lieti di accogliere un giocatore importante come Bruno nella nostra famiglia. Il mister ci ha parlato di questa opportunità e noi società l’abbiamo subito voluta cogliere ed in pochi giorni siamo riusciti a chiudere un’operazione per noi importantissima. L’ingaggio di Bruno Rossa dimostra la nostra voglia di crescere anno dopo anno.

🎤 Gigi Olivieri: “Con Bruno andiamo a colmare qualche lacuna emersa lo scorso anno dal punto di vista sia caratteriale che tecnico. E’ uno dei primi nomi che ho fatto alla società per poter rinforzare la nostra rosa. Un giocatore come Bruno può dare tanto a tutta la piazza sia dal punto di vista tecnico che caratteriale e sono sicuro che aiuterà tanto sia me che i ragazzi più giovani sia in campo che fuori.

🔴🔵🔴🔵 S E A S O N 2 0 2 0 / 2 1🔴🔵🔴🔵