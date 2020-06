SAN SEVERO – P.S.: ARRESTATO UN 31ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Commissariato P.S. di SAN SEVERO.

ARRESTO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Nella decorsa giornata, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, personale del Reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di San Severo, ha tratto in arresto G.D. di anni 31 resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza sono stati sequestrati grammi 33 di eroina, un bilancino di precisione ed euro 915,00 quale provento dell’attività di spaccio. Contestualmente veniva deferito in stato di libertà D.G., di anni 19, per concorso nel reato.