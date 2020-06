APRICENA – UN INCENDIO SPAVENTOSO DI PLASTICA IN VIA SAN MARCO IN LAMIS!!!

INCENDIO MATERIALE PLASTICO IN VIA SAN MARCO: SEDATE LE FIAMME. A LAVORO UFFICO TECNICO CON ORGANI COMPETENTI.

APRICENA. – Si comunica alla cittadinanza che qualche ora addietro è scoppiato un incendio in agro di Apricena.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici del Comune, i Vigili Urbani, i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate.

Trattasi di incendio di materiale plastico utilizzato in agricoltura, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONDANNA CON SDEGNO I RESPONSABILI di tale gesto, che definire vigliacchi e delinquenti è poco.

L’Amministrazione Comunale ha già contattato l’ARPA Puglia e l’Asl per le verifiche del caso, al fine di valutare ordinanze urgenti da parte del Sindaco, laddove ci fossero rischi per la salute pubblica.

Ci auguriamo vivamente che gli inquirenti facciano chiarezza e consegnino alla giustizia i responsabili di tale folle atto.

Seguiranno aggiornamenti.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE