MONTE SANT’ANGELO -CARTELLE IMU IMPAZZITE, SCONCERTO E IRRITAZIONE NEI CITTADINI

Riceviamo e pubblichiamo

COMUNICATO STAMPA

CARTELLE IMU IMPAZZITE, LA PUBLISERVIZI PROVOCA SCONCERTO E IRRITAZIONE NEI CITTADINI

Per il pagamento dell’IMU, in questi giorni la PUBLISERVIZI, gestore del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Monte Sant’Angelo, sta recapitando ai cittadini lettere e bollettini di pagamento che contengono errori e imprecisioni negli importi e nei destinatari, ai quali in alcuni casi si chiede di versare tasse non dovute!

Ciò sta suscitando nella popolazione una sensazione di sconcerto e di comprensibile disorientamento. Sui social circola la protesta. Che cosa sta succedendo? C’è un luogo, un ufficio, presso il quale chiedere spiegazioni?

Inoltre, al numero verde indicato dalla Publiservizi per chiedere informazioni e spiegazioni, non risponde nessuno. Diversi cittadini hanno provato a chiamare ma, dopo decine di minuti di attesa, la linea cade. È successo anche a noi venerdì 12 giugno 2020: rispettando le indicazioni e gli orari di ricevimento telefonico, abbiamo iniziato la telefonata alle ore 12:17.20 e, dopo ben 20 minuti e 2 secondi di inutile attesa, alle ore 12:37.22 la telefonata è caduta senza mai ricevere risposta!

INTANTO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE È COMPLETAMENTE ASSENTE. L’Assessore al Bilancio, Generoso Rignanese, dov’è? Perché non interviene?

PERCHÉ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, Giovanni Vergura, non convoca ancora il Consiglio Comunale per discutere della gestione di questo importante servizio pubblico?

Il Sindaco d’Arienzo, quale primo cittadino e responsabile dell’Ente Comune, sta esercitando l’attività di controllo sulla gestione di questo servizio da parte della PUBLISERVIZI?

Perché tanto silenzio? I cittadini hanno il diritto di essere tutelati dagli amministratori del Comune: NON SI PUÒ FAR FINTA DI NIENTE.

I movimenti politici “Verso il Futuro” e “Forza Italia” rinnovano al Presidente Vergura l’invito a convocare il Consiglio Comunale con assoluta urgenza, per discutere della gestione del servizio di riscossione dei tributi locali alla luce di quanto stabilito dal Disciplinare di gara.

(Fonte: Forza Italia e Verso il Futuro – Monte Sant’Angelo)