SAN SEVERO – SDERLENGA APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE REGIONALI

Venerdì 12 Giugno, alla presenza dell’assessore, Celeste Iacovino e del consigliere comunale, Maurizio Spina, Francesco Sderlenga, candidato alla Regione, ha riunito il suo staff per riaprire la campagna elettorale e definire le linee guida del programma.

Il candidato consigliere regionale ha proposto idee chiare e ben definite sugli

strumenti necessari alla crescita e allo sviluppo di San Severo e della Capitanata.

Tante le proposte concrete già fatte da Sderlenga (anche durante il lockdown),

per arginare le conseguenze negative di un’emergenza sanitaria che sta modificando e rischia di stravolgere l’economia locale. La lunga esperienza come politico e amministratore lo rende ben consapevole dei rischi che tale situazione ha generato. In questi ultimi mesi ha supportato l’amministrazione comunale con idee concrete finalizzate al contenimento del rischio e ad una sana ripartenza di tutti i settori produttivi.

Pur affermando che obiettivo di primaria importanza non è solo quello di ottenere

il consenso dei concittadini sanseveresi, Sderlenga ha ribadito la sua intenzione di

rappresentare tutti i 61 comuni della Capitanata. Il mondo è cambiato molto in

questi ultimi mesi, tanti i dubbi dei cittadini sulle sfide che dovremo affrontare. La risposta di “Senso Civico – un nuovo ulivo per la Puglia”, è in un programma costituito da proposte concrete e realizzabili