CERIGNOLA – Rapina, malviventi minacciano titolare di un supermercato e si fanno consegnare busta con l’incasso

Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla rapina avvenuta nella giornata di ieri a Cerignola, in via Generale da Bormida. Vittima, il titolare di un supermercato che intorno alle 12.30, mentre stava recandosi in banca per versare l’incasso della giornata, è stato avvicinato da due soggetti in sella a uno scooter, entrambi con i caschi integrali. Uno dei due era armato, e con il calcio della pistola ha sfondato il vetro dell’auto, minacciando la vittima e facendosi consegnare la busta, contenente circa 3mila euro in contanti. I due malviventi si sono subito dati alla fuga.

Fonte Foggia today