SAN SEVERO – I COMMERCIANTI CHIEDONO LA SPERIMENTAZIONE DI UN’ISOLA PEDONALE IN VIA TIBERIO SOLIS

VIA TIBERIO SOLIS – ISOLA PEDONALE

Egr. Sindaco Miglio,

a causa dei gas di scarico, della rumorosità e della pericolosità causati dall’eccessivo traffico di veicoli in circolazione, le condizioni di fruizione di via Tiberio Solis sono divenute insostenibili.

Per queste ragioni i commercianti sottoindicati, con sede compresa tra il civico 8 e il civico 124 della suddetta via,

CHIEDONO

di realizzare nel tratto della via in questione, in via sperimentale per un periodo di sei mesi, un’ISOLA PEDONALE purché l’Amministrazione Comunale da Lei rappresentata attui ogni iniziativa utile a rendere “attraente” (illuminazione, panchine, marciapiedi, cestini, parcheggi a pagamento in piazza A. Moro, largo Carmine e corso Garibaldi) etc.) per i clienti locali e provenienti dai comuni limitrofi.

Promotori dell’iniziativa: prof. Antonio Franciosi e prof. Luigi Rinaldi