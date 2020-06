SAN SEVERO – A POCHI GIORNI DALLA SCOMPARSA. IL MIO FRATERNO AMICO RITO. DI FELICE LOMBARDI

IL MIO FRATERNO AMICO RITO

Parlare di Rito Marcantonio nato a Vico Garganico, non basta un articolo ma occorrerebbe un libro. La nostra Amicizia salda è di oltre 60 anni. Rito sposato con Amore e tanta attenzione alla moglie Esterina, alla due figlie Maria Libera e Lucrezia.

Ci siamo incontrati nel Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Civile di San Severo, Direttore Sanitario e Primario della Divisione era il Prof. Dott. Giulio Cerulli di felice memoria.

Poi successivamente abbiamo lavorato in Sala Operatoria svolgendo con massima attenzione della propria professione. E abbiamo ancora condiviso il nostro lavoro con impegno professionale e una vera amicizia in Pronto Soccorso, dopo svariati anni di lavoro di lavoro in P. S. Insieme, io ho frequentato presso gli “Ospedali Riuniti” di Foggia, il corso di Capo-Sala, finito il corso sono stato trasferito nella Divisione di Ortopedia.

Ci tengo sottolineare che l’amicizia è stata veramente senza interessi e con grande stima reciproca.

Negli anni 90 sono stato trasferito in Pronto Soccorso, dove ci siamo rincontrati con grande gioia e con impegni professionali diversi, ma Rito svolgeva il suo lavoro con tanta attenzione e impegno al Cittadino Sano o Malato. Rito è stato un Grande Uomo, un Grande Marito, un Grande Padre e un Grande Lavoratore Professionista.

Poi è andato in pensione dopo tanto lavoro, tutti noi Colleghi Infermieri e Medici del Servizio del Pronto Soccorso, abbiamo organizzato una grande festa di fine rapporto di lavoro.

Ancora oggi ovunque ci incontravamo era dovuto per noi un abbraccio con tanta stima, rispetto fraterno e Amicizia Sana.

Appena appresa la notizia ci siamo incontrati in vecchi Amici addolorati per la perdita del Caro e Indimenticabile Amico RITO.

Felice Lombardi