BASKET – SERIE A2 – Quaterna di conferme in casa Allianz Pazienza: staff tecnico nella linea della continuità

In attesa dei prossimi colpi di mercato la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo è lieta di comunicare alcune conferme o per meglio dire certezze: Nicolas Panizza e Giacomo Piersante Faranno parte dello staff tecnico della stagione 2020/21. Sarà il quarto anno per la coppia di “secondi”, che, dopo aver affiancato Giorgio Salvemini nel biennio di Serie B e aver spalleggiato Damiano Cagnazzo nella prima parte della passata annata, si sono fatti apprezzare anche da Lino Lardo che ne ha chiesto la riconferma. Linea di continuità salvaguardata anche per quanto concerne la preparazione atletica e la fisioterapia, affidate ancora rispettivamente alle cure di Michele Costantini e Michele Romano.

Tutto pronto quindi per gettare le fondamenta per la prossima annata sportiva, in attesa dei primi annunci che a breve definiranno l’organico che affronterà la serie A2.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo