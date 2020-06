CAPITANATA – ESAMI DI MATURITA’ 2020: GLI AUGURI DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AI MATURANDI

“Un sincero augurio per affrontare gli esami con la giusta tensione ai maturandi, alle loro famiglie, agli inseganti ed agli operatori scolastici. – Dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – L’emergenza sanitaria ha già evidenziato la vostra maturità, continuando a studiare nonostante le tante difficoltà, siete pronti a superare le sfide che quotidianamente la vita vi porrà. Le istituzioni scolastiche hanno posto in essere tutte le misure utili a garantire la giusta sicurezza per arginare la pandemia, riorganizzando gli spazi e sanificando gli ambienti. Vivete questo momento con la concentrazione necessaria a concludere un ciclo di studi. La Provincia di Foggia sta lavorando alacremente per la riapertura delle scuole a settembre e per garantire la massima agibilità degli spazi in tutta sicurezza”.