CERIGNOLA – PRETENDE I SOLDI PER LA DROGA E MINACCIA DI MORTE LA MADRE. ARRESTATO 

I Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un 42enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine.

Quando, alcuni giorni fa, i militari sono intervenuti presso l’abitazione della sua anziana madre, l’uomo l’aveva da poco minacciata di morte ed aveva tentato di aggredirla fisicamente per farsi consegnare 50 euro. Gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di appurare che il 42enne ormai da anni minacciava di morte la madre e la picchiava per estorcerle somme di denaro, costringendola talvolta anche a chiedere le elemosina. Tutto questo perché mosso dall’impulso irrefrenabile di acquistare sostanze stupefacenti. La donna però non aveva mai denunciato nulla, fino a quando, qualche giorno fa, esasperata, ha chiesto finalmente l’intervento dei Carabinieri.

L’uomo, rifiutandosi di seguire i militari in caserma, si è avventato fisicamente contro gli stessi, strattonandoli. È stato quindi immobilizzato e accompagnato negli uffici della locale Compagnia Carabinieri, dove è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia, dove è rimasto ristretto anche dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Foggia, che ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della custodia cautelare in carcere.