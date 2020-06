FOGGIA – Confindustria, Osservatorio per la legalità, è attivo lo spazio d’ascolto “Whisper Point”

È già attivo, nell’ambito dell’Osservatorio per La Legalità, la Sicurezza, il Contrasto e l’Emersione dei Fenomeni di Criminalità Economica di Confindustria Foggia, lo spazio d’ascolto “Whisper Point”, avamposto strategico nato per il monitoraggio, anche attraverso la collaborazione diretta degli imprenditori, dei fattori patogeni del tessuto sociale in cui si annida il rischio di comportamenti criminogeni.

Lo rende noto il presidente dell’Osservatorio, dott. Massimo Lucianetti, al termine della prima seduta dell’organismo, chiamato a fissare tempi e modalità operative delle azioni da mettere in campo.

Deliberata anche l’istituzione di ben cinque commissioni interne con il compito di analizzare le diverse complessità, tenuto conto delle problematiche di contesto e degli aspetti più emergenziali del territorio.

Individuati i bacini di competenza delle commissioni: Sistema Produttivo; Assetti Lavorativi; Credito ed Economia; Formazione ed Etica; Istituzioni, Società e Prossimità.

“Siamo consapevoli che questo è un momento estremamente delicato per la convivenza civile della Capitanata – ha dichiarato Lucianetti – e il compito che cercheremo di svolgere non ha solo la finalità di creare le premesse per il ripristino della serenità necessaria che chiedono le imprese affinché continuino ad operare per la crescita e lo sviluppo di una terra che ha grandi potenzialità, ma anche quello di collaborare in maniera intensa con le istituzioni preposte alla salvaguardia dei principi di legalità, pilastri della nostra democrazia”

“Gli effetti pandemici hanno imposto un rallentamento delle attività programmate – dichiara Lucianetti – ma l’impegno per rendere operativa la struttura che Confindustria ha messo a disposizione di tutti gli imprenditori non è venuto meno. Sono certo – conclude Lucianetti – che con il contributo di tutti i componenti dell’Osservatorio e dei Vice Presidenti Claudio Casalino, Donatella Curtotti e Armando de Girolamo produrremo un lavoro silenzioso ma utile”.