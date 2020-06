SAN SEVERO – Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative giovanili per la creazione di un Network di Radio Digitali “ANGinRadio #piùdiprima” rivolte alle nuove generazioni

Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative giovanili per la creazione di un Network di Radio Digitali “ANGinRadio #piùdiprima” rivolte alle nuove generazioni

Il NETWORK RADIO DIGITALI ha pubblicato un Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative giovanili per la creazione di un Network di Radio Digitali “ANGinRadio #piùdiprima” rivolte alle nuove generazioni.

“L’avviso si prefigge l’obiettivo – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – di sostenere iniziative giovanili realizzate da associazioni che siano volte alla creazioni di realtà digitali e che dimostrino di generare valore aggiunto per il territorio e per i giovani, rispettando gli specifici criteri del presente Avviso. Il bando è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro, gruppi informali di giovani ed a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti. L’Agenzia intende finanziare progetti che prevedano la nascita di radio digitali rivolte ai giovani con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei giovani tramite la predisposizione di idonei strumenti di aggregazione e socializzazione, di promuovere modelli positivi e le opportunità offerte dall’Europa, di favorire la partecipazione attiva dei giovani, l’inclusione, l’innovazione e la creatività, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. E’ una buona occasione per i nostri giovani che desideriamo invitare a partecipare al bando”.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) ha il compito di amministrare, in Italia, il programma comunitario Gioventù in Azione, ovvero promuove la cittadinanza attiva dei giovani ed in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo. ANG intende realizzare un network di radio digitali rivolte alle nuove generazioni con l’obiettivo di raccontare, attraverso la voce dei ragazzi, l’Agenzia e le opportunità che essa offre.

Il bando è rivolto: alle antenne ANG inRadio già esistenti che desiderino rafforzare la loro presenza nel network e garantire una migliore qualità del prodotto; alle Associazioni/gruppi informali che hanno intenzione di promuovere inclusione sociale e aggregazione giovanile sul territorio attraverso la realizzazione delle attività del presente bando;

Alla realizzazione degli obiettivi è destinato un finanziamento che non potrà superare l’importo di Euro 550.000,00. Tenuto conto del budget disponibile e della necessità, da parte dell’ANG, di finanziare il maggior numero possibile di progetti, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto delle attività e la partecipazione di realtà giovanili locali, l’importo complessivo del contributo concesso a ciascuna proposta progettuale collocata utilmente in graduatoria non potrà essere:

– inferiore a € 3.000,00 (euro tremila) e superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila) – per le antenne ANG inRadio già esistenti; – inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila) e superiore a € 10.000,00 (euro diecimila) – per le nuove antenne;

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Agenzia entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 giugno 2020. Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano trasmesse con le modalità indicate nel presente articolo e che non contengano tutte le informazioni richieste.

SI ALLEGA BANDO INTEGRALE.

SAN SEVERO, 17 giugno 2020

