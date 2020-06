SAN SEVERO – LA “VICINANZA” DEL CIRCOLO DIDATTICO DE AMICIS NELLA “DISTANZA” DELLA DIDATTICA

LA “VICINANZA” DEL CIRCOLO DIDATTICO DE AMICIS NELLA “DISTANZA” DELLA DIDATTICA

Si è ormai concluso un anno scolastico davvero eccezionale, nel senso letterale del termine: un’eccezione nella storia della scuola italiana, impegnata in questi mesi a “sopravvivere” al Covid–19, un “microscopico esserino”, che ha cambiato le vite di tutti. Anche la scuola si è trovata catapultata in un altro modo di “fare scuola” e a dover necessariamente riconfigurare le proprie pratiche didattiche in modalità on-line. La nostra I.S. ha prontamente attivato tutti i canali digitali necessari e tra questi di fondamentale importanza è stata l’attivazione in tempi brevi di G SUITE for EDUCATION e l’utilizzo del registro elettronico CLASSEVIVA del gruppo SPAGGIARI, che con AULE VIRTUALI ci ha consentito di gestire in totale sicurezza e con facilità la didattica a distanza. Tutti i docenti della scuola Primaria De Amicis si sono ritrovati a fare i conti con un’esperienza totalmente nuova, pertanto si sono armati di energia, fantasia e sorrisi, con l’obiettivo di garantire agli alunni il diritto allo studio, alla serenità e al gioco, operando proficuamente per non interrompere il percorso di apprendimento e fortificare i processi di inclusione.

Le pratiche messe in atto dalle insegnanti hanno contribuito a costruire, mantenere e rafforzare solide relazioni nell’organizzazione scolastica, configurandola come “comunità di pratiche” grazie anche al prezioso contributo delle famiglie.

Nonostante i genitori abbiano superato ostacoli di ogni genere, hanno fortemente apprezzato l’organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo, come si evince dai risultati del MONITORAGGIO DAD- GENITORI, dove si riscontra che la stragrande maggioranza dell’utenza ha ritenuto efficaci i percorsi di apprendimento, adeguati gli strumenti ed efficienti le modalità attuate.

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Scolastica dott.ssa A.M. TROIANO, che, supportata da tutto lo staff, nonché da tutto il personale ATA, ha messo in moto una grande macchina istituzionale, dimostrando grande professionalità ma soprattutto tanta umanità. Spinta dall’insaziabile desiderio di una scuola più adatta alle esigenze di tutti e di ciascuno, la D.S. è riuscita sempre a far sentire la sua vicinanza ai docenti,diventando un valido punto di riferimento per superare la condizione di disorientamento che ha caratterizzato i primi tempi, ai genitori e agli alunni, attivandosi affinché a tutti fossero date stesse opportunità e nessuno rimanesse indietro, riuscendo così a vincere la scommessa più grande: fare in modo che la scuola non “ chiudesse mai”.

La referente

Anna Maria La Pietra