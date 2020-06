SAN SEVERO – Liberi e Forti : Dopo anni di lavoro la rotatoria in Via Fortore sarà finalmente realtà

In una nota il gruppo consiliare Liberi e Forti intende manifestare la propria soddisfazione riguardo la progettualità della rotatoria sita all’incrocio tra Via Fortore e Viale 2 Giugno che sostituirà definitivamente l’ultimo semaforo restante in città.

“Dopo anni di lavoro, finalmente la rotatoria in via Fortore sarà realtà. Abbiamo prefissato tra i punti salienti della nostra attività amministrativa, quello di migliorare considerevolmente la qualità della viabilità in città. Proprio negli ultimi giorni un atto vandalico aveva danneggiato la centralina che permetteva il funzionamento di quei semafori causando numerosi disagi ai cittadini, a cui si aggiungono le segnalazioni circa l’alta velocità con cui le auto circolano in quell’area, è stata quindi una nostra prerogativa cercare di trovare una risoluzione positiva e possiamo asserire con certezza che dopo un lavoro di ben quattro anni siamo riusciti finalmente a trovare una sintesi.

Inoltre stiamo lavorando ad una serie di iniziative volte a garantire una maggiore scorrevolezza della viabilità urbana, ragionando anche su una possibile revisione del PGTU- piano generale del traffico urbano, il quale ci permetterebbe di definire l’idea di città in movimento che vogliamo perseguire e che dopo 12 anni dalla sua ultima realizzazione può essere accuratamente rivisto e migliorato per garantire un flusso auto meno gravoso nelle arterie principali.

Ci auguriamo quindi che questa bella notizia sia solo la prima di una lunga serie di iniziative, e che sia l’inizio di un percorso di dialogo e progettazione tra il gruppo consiliare e l’amministrazione comunale.

Gruppo consiliare Liberi e Forti