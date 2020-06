FOGGIA – Commissione Provinciale ERP, Maestri e Festa fanno il punto sulla situazione

Commissione Provinciale ERP Foggia, Maestri e Festa fanno il punto sulla situazione



“Fin dal primo giorno abbiamo voluto dare un taglio molto operativo alle attività della commissione rendendola più efficace ed efficiente, sempre al servizio dei cittadini e del territorio di Capitanata”.

Così Giuseppe Maestri e Pasqualino Festa, presidente e vicepresidente della commissione provinciale Edilizia Residenziale Pubblica Foggia tracciano il bilancio di questi primi sei mesi dell’importante organismo.

La Commissione è stata nominata con delibera di Giunta Regionale 1539 del 2/08/2019. Il suo percorso operativo è cominciato il 24/01/2020. Oltre al Presidente Giuseppe Maestri (agronomo, dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia) e al vicepresidente Pasqualino Festa (UNIAT Foggia) in quell’occasione sono stati nominati componenti della Commissione Adele Marina Lombardi (Direttore ARCA Capitanata), Margherita Silvana Capparella (SUNIA), Leonardo Piacquadio (SICET), Gerardo De Feudis (ASSOCASA), e riconfermata segretaria dell’organismo Rina Martino.

“In questi sei mesi tanto è stato fatto. In base alle sue competenze, definite per legge, la commissione ha espresso pareri su ricorsi a graduatorie provvisorie, annullamenti assegnazioni e decadenze presentate da cittadini dei comuni di Ortanova, Stornarella, Candela”.

Presidente e Vicepresidente rimarcano quindi un aspetto importante: “è doveroso sottolineare che la commissione non ha competenza in materia di assegnazione di alloggi e redazione di graduatorie ed è un passaggio fondamentale per evitare confusione e allarmismi”.

“Inoltre, finalmente da qualche giorno a questa parte, l’ANCI ha sciolto la riserva comunicando i due nominativi che consentono di completare l’organigramma (avv. Vladimiro Cimaduomo, sig. Paolo Belmonte). Un passaggio di routine amministrativa ma che, ne siamo certi, concorrerà a far portare avanti le attività già avviate e gli ambiti di intervento definiti in fase di insediamento della Commissione”, concludono Maestri e Festa.