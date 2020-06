FOGGIA – POCHE PRATICHE PER I BUONI ALIMENTARI NELLA SECONDA FASE, OCCORRE STUDIARE PER INDIVIDUARE LA COMUNITÀ BISOGNOSA E DISTRIBUIRE GLI AIUTI GOVERNATIVI E REGIONALI

POCHE PRATICHE PER I BUONI ALIMENTARI NELLA SECONDA FASE, OCCORRE STUDIARE NUOVE PRATICHE PER INDIVIDUARE LA COMUNITÀ BISOGNOSA E DISTRIBUIRE GLI AIUTI GOVERNATIVI E REGIONALI

“C’è un strana tendenza nella seconda edizione per l’erogazione dei buoni alimentari finanziati dalle risorse del Governo e della Regione. Secondo i numeri disponibili arrivano ogni giorno circa 30 domande. Al 16 giugno erano state protocollate 1532 richieste da parte di cittadini, di cui istruite 929, ma solo 319 sono state accolte contro 555 domande irricevibili.

Solo 319 domande pari ad un avanzamento di spesa di soli 116.018 euro rispetto agli 803mila euro disponibili. Restano cioè da spendere ben 686.982 euro. Dal 25 maggio al 16 giugno le domande accolte sono appena 319. Lungi da me fare analisi sociologiche sui motivi di una tale reticenza a presentare istanza per il buono alimentare tra i nostri concittadini, ma il Comune deve al più presto studiare nuove pratiche per individuare la comunità bisognosa e distribuire gli aiuti governativi e regionali”.

È il commento del capogruppo del M5S al Comune di Foggia Giuseppe Fatigato sugli ultimi dati disponibili sul welfare integrativo per superare le difficoltà economiche da emergenza pandemica.

Il consigliere e capogruppo pentastellato pone più di un interrogativo: “Cosa intende fare il Comune alla scadenza dei termini della seconda edizione? Vuole allargare i requisiti d’accesso aumentando la fascia di reddito per una terza edizione oppure pensa di ripescare le 2443 domande della prima edizione spalmando le restanti somme disponibili tra i primi beneficiari e i secondi? Sarebbe opportuno discuterne in aula, in modo da evitare qualsiasi speculazione su fondi che hanno come unico scopo precipuo l’emergenza Covid e l’acquisto di beni alimentari di primaria necessità”.