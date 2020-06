TROIA – VOLANTI INTERVENGONO PER FURTO E RINVENGONO UN MEZZO APPENA RUBATO

F OGGIA: VOLANTI INTERVENGONO PER FURTO E RINVENGONO UN MEZZO APPENA RUBATO.

Nella giornata del 17 giugno u.s., Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio sono intervenuti verso le 2:00, su richiesta della sala operativa per segnalazione di furto in atto presso un’azienda agricola in agro di Troia.



Gli Agenti raggiungevano l’azienda in breve tempo e prendevano contatti con il proprietario a sua volta allertato dal custode. Quest’ultimo avendo udito l’allarme proveniente dagli Uffici, affacciandosi all’esterno, aveva modo di notare la presenza di alcune persone che si davano alla fuga.

Dal sopralluogo effettuato si appurava che gli ignoti, si introducevano nell’azienda dopo aver tranciato la recinzione metallica esterna. Dopo aver forzato la porta di accesso agli Uffici, danneggiavano il cassetto portamonete del distributore automatico di bevande, portando via pochi spiccioli. Nel contesto i malfattori riuscivano ad asportare un Camion Iveco uscendo dal cancello principale.

L’automezzo dotato di sistema G.P.S. veniva celermente ricercato e rinvenuto da un’altra pattuglia delle Volanti e restituito al proprietario.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.