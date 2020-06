APRICENA – Riparte il Progetto estivo comunale “Giochiamo insieme”

Assessorato alle Politiche Sociali e alla Solidarietà.

Progetto estivo comunale

“Giochiamo insieme”

Riparte il progetto estivo comunale “Giochiamo insieme”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Solidarietà, nella persona dell’Assessore Agata Ada Soccio, dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate 2019.

Il progetto, che avrà inizio il prossimo 1 luglio, è stato riproposto dall’Amministrazione comunale per la sua notevole valenza educativa e per l’entusiasmo con cui è stato accolto e vissuto in precedenza.

L’ Assessore Agata Soccio afferma:” Considerata l’elevata valenza progettuale, ho inteso riproporre tale iniziativa, perché più volte sono stata sollecitata dalle famiglie dei ragazzi partecipanti. Il progetto” Giochiamo insieme”, oltre a costituire un supporto ai genitori impegnati nel lavoro nel periodo estivo, rappresenta anche una preziosa opportunità didattica e formativa per ragazzi di età compresa tra la 1° classe primaria e la 3°classe della Scuola Secondaria di primo grado, che potranno impegnarsi in attività ludiche, artistiche ed intrattenimento, limitando anche l’uso dei cellulari e dei social networks. Il progetto si svolgerà nel pieno rispetto del protocollo del distanziamento sociale Covid-19.

“Certi di soddisfare sia i bambini che i genitori, conclude il Sindaco Potenza, la nostra Amministrazione è da sempre favorevole a sostenere le politiche familiari ed educative, che si rendono indispensabili per la sostenibilità del welfare locale. Anche quella di quest’anno, pertanto, sarà un’estate all’insegna del divertimento “.

Vi aspettiamo numerosi!