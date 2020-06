CAPITANATA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IL PRESIDENTE GATTA PROROGA I CONTRATTI DI SERVIZIO

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IL PRESIDENTE GATTA PROROGA I CONTRATTI DI SERVIZIO

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, con proprio atto deliberativo, ha esercitato la facoltà di proroga dell’attuale contratto di servizio del Trasporto Pubblico locale sottoscritto tra il Cotrap e la Provincia di Foggia, in scadenza al 30/06/2020, fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio, e comunque non oltre la data del 31/07/2021; tutto ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in ossequio alle linee di indirizzo espresse dalla Regione nella citata DGR n.913 dell’11/06/2020, avente ad oggetto: “Servizi di Trasporto Pubblico Regionale locale – linee di indirizzo agli Enti Locali per l’adozione delle misure di cui all’Art. 92, commi- ter e 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n 18.