SAN SEVERO – COMPOSTAGGIO, IL PD VUOLE IMPIANTO A GESTIONE PUBBLICA

La direzione cittadina Partito Democratico di San Severo, nella giornata di giovedì 18 giugno c.a. presso la sede in Corso Leone Mucci, ha tenuto un incontro in presenza del Sindaco Francesco Miglio, dell’Assessore Regionale al Bilancio Raffaele Piemontese e del capogruppo del PD della Regione Puglia Paolo Campo sull’ insediamento dell’impianto di compostaggio ubicato in San Severo alla s.s.16 ex-SAFAB.

Dall’ incontro è emerso che il Partito Democratico, insieme ai suoi rappresentanti regionali e in accordo con l’intera maggioranza porterà avanti la battaglia di impedire ogni insediamento privatistico e si attiverà per la realizzazione di un impianto a gestione pubblica e di dimensioni adeguate alle necessità del territorio, attuando tutte le procedure affinché l’impianto possa essere inserito nel “Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani” con le più moderne tecnologie attualmente a disposizione.

Il Partico Democratico è favorevole al compostaggio, che è la forma più ecocompatibile nel trattame0nto dei rifiuti organici, ed è favorevole alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, così come avviene nei paesi più avanzati e più green del Nord Europa.

Inoltre il Partito Democratico di San Severo è favorevole alla costituzione di un “Comitato di Controllo Ambientale e di Salute Pubblica”, composto da esperti, che sia da garante della salute pubblica e del rispetto ambientale di tutti gli insediamenti industriali esistenti e di quelli che possono insediarsi sul territorio e di tutte quelle modalità (traffico urbano, impianti di riscaldamento etc ) che possono incidere sull’ambiente e sul benessere dei cittadini.

