SAN SEVERO – COMPOSTAGGIO – IL SINDACO MIGLIO RECEPISCE LA PROPOSTA DI CITTÀ CIVILE: SI AL COMITATO DI CONTROLLO

COMPOSTAGGIO – IL SINDACO MIGLIO RECEPISCE LA PROPOSTA DI CITTÀ CIVILE: SI AL COMITATO DI CONTROLLO

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di San Severo sulla questione compostaggio. Dopo la sentenza del Tar Puglia, l’Amministrazione ha nuovamente favorito un’occasione di confronto sull’argomento, nella speranza di riportare sui binari della correttezza delle informazioni un dibattito pubblico spesso inquinato da interventi estremamente fuorvianti, in alcuni casi perfino scorretti sul piano tecnico.

L’Amministrazione Comunale ha assunto come al solito una posizione di equilibrio, un approccio laico alla questione, da un lato aperta alle preoccupazioni e alle perplessità dei cittadini ma anche responsabile rispetto al vero nodo della questione: il governo del ciclo dei rifiuti.

Per quanto alcune forze politiche della città tentino di ignorare il problema, non appare serio e sensato concentrarsi su un singolo progetto prescindendo dalla gravità della situazione che riguarda il panorama dello smaltimento in tutta Italia, non solo in Puglia.

L’atto deliberativo in votazione ripercorre le tappe di un percorso amministrativo fatto di scelte difficili, sempre tese a mediare tra le legittime istanze di una libera iniziativa privata e la tutela degli interessi della cittadinanza, la salute pubblica e l’ambiente in primis; abbiamo agito nel pieno rispetto della legge, ponendo diversi paletti a chi vuole realizzare l’impianto, intimamente consapevoli che comunque, volente o nolente, il compostaggio resta l’unica tecnologia in grado di valorizzare oggi la frazione umida dei nostri rifiuti.

Ribadita la ferma volontà di preferire impianti di compostaggio pubblici a iniziative private, è emersa inoltre la necessità potenziare il contesto di regole e controlli riguardanti il ciclo dei rifiuti, per evitare lo sviluppo di quelle dinamiche che hanno arrecato gravi danni alla salute e l’ambiente in altri comuni.

Non è possibile fare a meno del compostaggio dunque, ma bisogna che tutto risponda a procedure di controllo più efficaci e capillari, soprattutto in capo all’ente comunale che per primo rischia di pagare le conseguenze dei malfunzionamenti o della irregolare gestione degli impianti.

Per tale motivazione è risultata assolutamente condivisibile la proposta della Consigliera Lidya Colangelo e del Consiglio Direttivo di Città Civile, volta a creare una task force con compiti estremamente importanti sotto il profilo del controllo delle procedure, delle percentuali di impurità dell’umido e di tutti gli aspetti connessi direttamente e indirettamente al progetto dell’impianto di compostaggio Saitef, ove dovesse ottenere un esito favorevole al Consiglio di Stato. Il Comitato di Controllo Ambientale così chiamato, previsto nella deliberà di Consiglio, avrà anche il compito arduo di redigere un piano di revisione della spesa del Servizio di Igiene Urbana, estendendo la sua attività ispettiva e sanzionatoria anche ad altri fattori di inquinamento del nostro territorio come la Centrale a turbogas.

Grazie a questa continua collaborazione con Città Civile si prefigura una nuova stagione politica caratterizzata dal buon senso e da un innalzamento del dibattito politico, contro il populismo imperante. Dopo l’acquisizione nel Programma di mandato di numerosi punti programmatici dell’movimento civico, la firma della proposta di delibera da parte della Consigliera Colangelo costituisce un atto politico molto importante per il futuro dell’Amministrazione e della città.