SAN SEVERO – Festa del Soccorso 2020 – “Con gli occhi dei bambini” – tutte le foto dei partecipanti all’attività ludico ricreativa in tempi di “Covid-19”

Festa del Soccorso 2020 – “Con gli occhi dei bambini” – tutte le foto dei partecipanti all’attività ludico ricreativa in tempi di “Covid-19”

L’Associazione Tradizione Fujente, in occasione della fine dell’anno scolastico e ad un mese dei trascorsi festeggiamenti, presenta: “Con gli occhi dei bambini” – attività ludica realizzata dai bambini e ragazzi di San Severo (FG) in tempi di “Covid-19” e durante il lockdown per l’emergenza sanitaria dovuta al “Coronavisrus”, che non ha permesso il regolare svolgimento della tradizionale

festa patronale in onore di Maria SS del Soccorso nel mese di maggio scorso.

L’attività consisteva nel realizzare disegni o lavori che rappresentassero la festa così come gli autori la immaginavano, direttamente da casa ed in collaborazione, quindi, sia con i genitori dei bambini che con alcune insegnanti delle scuole elementari cittadine che hanno aderito all’iniziativa.

I lavori sono tutti bellissimi e molto espressivi, segno del grande attaccamento, sin dalla tenera età,

alla propria terra, alle proprie origini ed alla propria tradizione e fede. Questo deve far sì che espressioni simili non vengano tralasciate ma incentivate e portate avanti con molto orgoglio e dedizione.

Lo scopo dell’Associazione Tradizione Fujente, è anche questo: tramandare, nel miglior modo possibile ed in base ai tempi presenti, ciò che è stato tramandato sin dall’antichità e che ha permesso alla città di San Severo, di sviluppare un notevole flusso turistico principalmente durante la Festa del Soccorso e che porta quindi, non solo gente ma anche economia a tantissime attività commerciali locali e della zona.

Si esprime viva soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto con la presente attività e si auspica, per il futuro, una sempre più attenta e proficua collaborazione non solo con le scuole di ogni ordine e grado cittadine, ma anche con altri Enti locali civili ed ecclesiali, per il bene della città, della propria economia e delle proprie peculiarità storiche, artistiche e tradizionali.

Un sentito e vivo ringraziamento è doveroso esprimerlo a tutti i bambini e ragazzi che hanno realizzato i loro disegni e lavori, ai loro genitori ed alle loro insegnanti, in particolare modo alle

insegnanti della 4A-4B-4C-5A-5B-5C Istituto Comprensivo Zannotti-Fraccacreta (Ins. Splendido Mirella, Pascale Concettina, Terracone Anna).

Le foto sono disponibili sulla pagina facebook associativa @tradizionefujente.

San Severo, 20.06.2020 IL PRESIDENTE

Antonio QUAGLIANO