A seguire, dalle ore 8 di domani, 22 giugno, e per le successive 12 ore, previste “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati”. Allerta gialla per rischio idrogeologico per le aree del Gargano e Tremiti e Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle (sub-Appennino dauno escluso).