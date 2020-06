FOGGIA – MERCATO DEL VENERDÌ, GLI AMBULANTI PROTESTANO

Perchè del mercato di FOGGIA del VENERDì non ne parla nessuno?Quali interessi c”erano e ci sono dietro un disinteresse da parte di chi dovrebbe renderlo quello che è sempre stato un fiore all”occhiello per FOGGIA e per tutta la PUGLIA ,le associazioni di categoria che cito come cip e ciop che non fanno niente per gli ambulanti loro associati ,le varie amministrazioni di destra e di sinistra anche se questi ultimi hanno contribuito allo smembramento generale con accordi sotto banco con chi detiene il potere a FOGGIA mandando nel dimenticatoio il migliore mercato della puglia sostentamento per tante famiglie di ambulanti ,qualcosa come 1.200 banchi vendita e circa 3000 operatori,questa è un”industria che non ha interessato nessuno e continua a non interessarne ,perchè il mercato non fà audience a differenza di ARCELOR MITTAL ,ALITALIA,FCA ECC,ECC.Gli ambulanti purtroppo non sono nelle grazie di nessuno ,amministratori e politici che se ne ricordano solo quando ci sono le elezioni,ma fate ancora in tempo per adoperarvi all”apertura del mercato di FOGGIA per far che gli ambulanti come tutte le categorie tornino a lavorare come sancito dalla costituzione ITALIANA.



RAFFAELE CRISTINZIANO SEGR. A.N.A. SAN SEVERO.