CASALNUOVO MONTEROTARO – A PALAZZO MANDES IL QUARTO CORSO SAFETY DELL’ASS. G.E.P.A.

Si è svolto in data 20 Giugno 2020 a Casalnuovo Monterotaro presso Palazzo Mandes…Dovuto all’impegno presso dal Presidente Provinciale Tosiani Nicola aspettando con pazienza il momento della riapertura dei corsi…

Il 4° corso Safety è stato organizzato dall’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV con la straordinaria collaborazione dei formatori di Tecnologia &sicurezza. Avv. Veronica Leone, il Geom. Attilio del Buono a breve Ing, e il Perito Tecnico Michele del Buono, e inoltre la presenza del delecato della delagione G.E.P.A di Casalnuovo M il Sig. Solla Carmine.

Ai corsisti è stata presa la temperatura corporea e fatto obbligo l’uso delle mascherine durante il corso come da Dpcm 2020 .I 12 corsisti:

Albini Mary, Alberta Franca, Alberta Maria, Brunetta Isabella, Fortunato Raffaele, Fortunato Giusy Pia,Vallente Alessandra, Filomena Fantini,Zeolla Donato,Tusino Michele, Moffa Antonio,De Paola Raffaela che vanno ad aggiungersi ai 18 operatori Safety già abilitati per un totale di 30 unità Safety. Oltre a questo in data 22 Giugno 2020 si è aggiunto anche il giuramento prefettizio dell’ispettrice provinciale dell’associazione Coppola Rosa come G.P.G Zoofila. L’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia sta avendo ottimi risultati, ha ottenuto iscrizione come protezione civile in data 03/04/2020, iscrizione presso Agenzia dell’entrate regionale al 5 x mille, iscrizione europea per la trasparenza….Abbiamo svolto attività di volontariato nell’ emergenza Coronavirus A Covid 19 in modo eccezionale, professionale,affidabile, con massima responsabilità e serietà. Oggi i nostri operatori Safety si vedono impegnati sulle spiagge con servizio di controllo e informazioni anti Covid 19, supporto hai bagni e polizia locale, guardia costiera.