SAN SEVERO – IN VIA DELICETO LA POLIZIA INSEGUE UN GIOVANE: SEQUESTRATA DELLA DROGA!

SAN SEVERO: INTENSIFICATI CONTROLLI DEL TERRITORIO.

SEQUESTRATA SOSTANZA STUPEFACENTE.

Nel corso del fine settimana, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S e del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nella cittadina di San Severo. L’attività è stata predisposta per contrastare assembramenti e illegalità nella zona del centro storico, soprattutto durante le ore serali dove si registra un’alta presenza di giovani per la c.d.” Movida”.

I controlli sono stati effettuati alle attività commerciali per la verifica del rispetto di tutte le norme anti Covid ed anche per verificare nell’ambito amministrativo, il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti. Nel corso del servizio non si sono presentate particolari criticità.

In particolare sono state controllate 80 persone, 35 veicoli, effettuati 4 posti di controllo e controllate 4 persone sottoposte agli obblighi.

Nel corso dei servizi, gli Agenti della Polizia di Stato, sabato scorso, mentre transitavano in via Deliceto hanno notato un giovane che alla loro vista si dava alla fuga per via Roseto.

Iniziava un inseguimento a piedi, ma il giovane riusciva a far perdere le proprie tracce fuggendo nella sterpaglia.

Durante l’inseguimento l’uomo si è liberato di diverso materiale che veniva immediatamente sequestrato. Difatti, gli Agenti rinvenivano a terra svariate bustine di cellophane, una scatola contenente un bilancia elettronica; veniva altresì rinvenuta una busta contenente marijuana per circa 41 grammi e una sostanza bianca, presumibilmente cocaina per gr. 5 circa, oltre ad un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Sono in atto indagini per risalire all’identità dell’autore del reato.

22.06.2020