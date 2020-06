FOGGIA – MUORE FRANCO GALASSO, IL RICORDO DEL PRESIDENTE GATTA

“Sono profondamente rattristato dalla scomparsa del dott. Franco Galasso. – Dichiara il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta – Esprimo il mio sentito cordoglio e quello dell’Istituzione che rappresento, in questo triste momento, alla moglie ed alle figlie Cristiana e Paola Eletta. Nel suo ruolo di Presidente della Provincia ha sempre mostrato grande coerenza. La sua attività professionale di medico ha contribuito in modo determinante alla conoscenza delle problematiche della gente. Uomo dai grandi valori, con un forte attaccamento alle Istituzioni democratiche e con una enorme passione per tutte le discipline sportive tanto da essere stato più volte eletto Presidente provinciale del Coni. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti e per l’intera Capitanata. Ci mancheranno l’impegno intellettuale e politico e la sua fine intelligenza”.