SAN NICANDRO GARGANICO – LA LEGA PERDE IL SUO SEGRETARIO BERARDI – NON CI SONO PIU’ LE CONDIZIONI PER ANDARE AVANTI

di: Gino Carnevale

Dopo quattro anni di militanza nel partito politico Lega con Salvini Premier, credo sia arrivato il momento di fare il punto della situazione sulla mia esperienza di Segretario cittadino e dirigente provinciale dello stesso partito.

La motivazione che mi spinge a tale azione è dettata dall’assenza fisica, morale e programmatica dei vertici provinciali e regionali sul territorio Garganico.

Il raccogliere voti sul nostro territorio solo nelle competizioni elettorali e poi sparire lasciando a noi le problematiche reali non fa parte della mia politica e del mio modo di concepire le responsabilità e gli impegni presi con i nostri elettori. Sul territorio ci siamo noi e non possiamo permetterci il lusso di deludere.

A tutto questo si aggiunge che nonostante io faccia parte del direttivo provinciale, mai e dico mai, sono stato interpellato sulle candidature dei vari candidati in nessuna delle competizioni elettorali passate nè tantomeno in quelle che sono alle porte! Alla politica delle simpatie io dico no!

Per questo motivo scelgo di rappresentare sempre il mio territorio senza essere più “porta acqua” dei foggiani. Nulla contro colui il quale ha dato vita a questa bellissima esperienza e folgorante entusiasmo quale Matteo Salvini; sottolineo che la mia linea politica rimarrà di centro destra e lavoreremo con programmi e progetti con chi avrà voglia di sviluppare la nostra San Nicandro Garganico.

Un segretario cittadino partito dal nulla che ha portato la Lega locale la più corposa in provincia non può restare nell’anonimato e nel dimenticatoio. A chi ha ancora voglia di sottostare a certe politiche io faccio i migliori auguri per un futuro prospero ma senza il nostro apporto e valore aggiunto.

Esordisce così Antonio Berardi in una nota di poco fa. Troppi personalismi e una politica poco chiara che mette in risalto una cattiva organizzazione in provincia di Foggia. In tanti sarebbero pronti a chiedere la testa del segretario provinciale Daniele Cusmai portato sul banco degli imputati in quanto non darebbe il giusto riconoscimento a chi ha fatto della Lega una ragione di vita e soprattutto ha dato numeri atti a far crescere il partito in modo esponenziale! Antonio Berardi ha preso a cuore come ogni cosa nel suo escursus amministrativo e politico. Sembrerebbe proprio che la luna giri da altre parti. Chi ha lavorato per il proprio territorio e per il proprio partito è rimasto isolato proprio quando c’era bisogno di un supporto concreto. Berardi pur apprezzando comunicati e vicinanza per la sua estromissione dall’amministrazione Ciavarella, non ha gradito il fatto che nessuno si sia interessato ad una telefonata per capire cosa stava realmente succedendo con i suoi consiglieri e su tutta la vicenda. Fatto sta che voci indiscrete parlano di altri due segretari cittadini pronti a lasciare il partito di Salvini. Una domanda che ci si pone è se il segretario federale sia a conoscenza di una situazione catastrofica alla vigilia di una campagna elettorale contro l’avversario del centro sinistra proprio ora che si è arrivati ad un accordo sulla candidatura di Raffaele Fitto in Puglia. Fatto sta che Antonio Berardi e i suoi fedelissimi non hanno accettato questo fatto di “prendere e poi sparire”! La politica è tutt’altro tuonano i fedelissimi di Antonio Berardi che ha al suo attivo 600 voti per l’Europarlamentare Casanova, 1600 al partito, alle politiche 780, alle amministrative oltre 500 voti.

Il paese non ha bisogno di politicanti e politichesi. Il paese ha bisogno di gente attiva che sia presente sul territorio tra la gente. Antonio Berardi ha questo pregio e la segreteria provinciale regionale non lo hanno capito!

Il rubinetto è chiuso! I voti ora vanno a chi merita e a chi da attenzione per gli uomini costanti e condottieri. Non siamo abituati a giocare ma a fare sul serio! La Lega di San Nicandro Garganico perde un segretario che non è sceso mai a compromessi e che nel suo cammino vede altro per il suo paese e per la sua politica. Non è da sottovalutare l’idea che Berardi possa proporre ai vertici del partito pur stando ormai fuori, la testa del suo segretario provinciale senza sottacere sul fatto che i vari comuni della provincia sono stati esclusi da molte riunioni e decisioni.

Sarà sicuramente guerra aperta per una giusta causa e oggi, all’inizio di una campagna elettorale, questa patata bollente potrebbe far decidere molte cose.