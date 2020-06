SAN SEVERO – ATTENZIONE – INTEGRAZIONE AL PRECEDENTE COMUNICATO SU ORDINANZA “MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO”

INTEGRAZIONE AL PRECEDENTE COMUNICATO SU ORDINANZA “MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO”

Con riferimento al precedente comunicato inerente l’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Modifica degli orari di apertura del Cimitero Comunale, si precisa quanto segue:

A far data da lunedì 29/06/2020 e fino al 30/09/2020, fatta salva l’adozione di eventuali misure ristrettive di contenimento per l’emergenza epidemiologia da Covid-19, la modifica dell’orario di apertura del cimitero come di seguito:

 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

 Il pomeriggio dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

– per i disabili autorizzati all’utilizzo del mezzo (muniti di regolare tagliando identificato per il trasporto di persone diversamente abili) è consentito l’ingresso con il seguente orario:

 Martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

 Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

 Domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SAN SEVERO, 24 giugno 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo