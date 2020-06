SAN SEVERO – MAROLLA, TARTAGLIONE – DOPPIO ALBUM IN USCITA PER I CANTAUTORI SANSEVERESI, DISPONIBILE ON LINE

La scena musicale di Capitanata, ricca di espressioni e profili artistici, vede questa volta uniti in una doppia pubblicazione due cantautori sanseveresi, Matteo Marolla e Nazario Tartaglione, veri e propri militanti della canzone d’autore e popolare, che da decenni, se pur con percorsi diversi, tracciano le sonorità e le piazze del territorio.

Si intitolano TEMPO LIBERO e MUSICA SUD i due album che, pubblicati on line, segnano una doppia uscita per gli artisti sanseveresi, suggellandone l’intesa artistica.

All’insegna della migliore canzone d’autore, i musicisti pugliesi portano al pubblico due raccolte molto differenti tra loro ma unite senz’altro dalla volontà di partecipare ad una canzone autentica, libera da mode o tendenze, e a cavallo tra poesia e letteratura.

In TEMPO LIBERO, Marolla propone 11 brani in cui ritmi e colori latini si inseguono, intrecciandosi ai versi accesi e visionari, che sembrano danzare sugli accenti ritmici e vocali. Trascina la voce scura e sicura del cantautore, produttore dello stesso disco, in cui il ritmo e l’energia dei primi brani lasciano spazio alla poesia di Ylena, che introduce echi mediterranei, quasi preludio all’ incantesimo di Enrica, la luna e il mare.

Ad accompagnarlo la Zumpinària Banda, composta da Andrea Cannone, Salvatore de Iure, Carlo Giordano, Silvano Finizio, AntonioNasso, Antonio Pizzarelli, Giuseppe Iacubino, Francesco Monno, Roberto Matranga, Enzo Cavalli e Antonio Ugliola.

Tanti inoltre i calorosi ospiti dell’album, indicati sulla solare retro copertina di un disco capace di rapire l’ascoltatore e un pò alla volta condurlo per mano in un vero e proprio mondo, microcosmo di atmosfere intense, che appaiono sospese nel tempo, tra ricordi, salotti, bar, cantine e le piazze di paese di Scoppa!, per farlo scendere alla stazione rap de Il Re del niente. Chiudono il brano le nuvole sospinte dal flauto di Belvedere, struggente e raffinata ballata dagli occhi antichi.

TEMPO LIBERO costituisce una tappa importante per il cantautore sanseverese, già al lavoro per una nuova raccolta di canzoni.

Per vedere il video di Tempo libero, tratto dall’omonimo album, cliccare sul link che segue https://www.youtube.com/watch?v=_Gp-tQL6hjA

MUSICA SUD è invece il nuovo album di Nazario Tartaglione, una raccolta che attraverso le vicende e i paesaggi della Daunia, canta il sud e la nazione. Scritto e registrato a San Severo tra il 2014 e il 2019, marca il ritorno all’italiano di un autore che per primo ha cantato la propria città in Lingua Madre e, attraverso questa, il meridione, sfidando mode e pregiudizi.

Ballate e rock d’autore, dalle sonorità acustiche e dolci, che in dodici tracce toccano argomenti d’attualità e storia, come nel singolo Arriveranno gli americani, anteprima ben accolta, on line dagli scorsi mesi con video storico, per porre subito l’accento sul cocente tema degli sbarchi e dei ghetti in Capitanata, proprio nei brani Italiani d’Africa, Notti d’Africa e Nomade mediterraneo.

Acquerello agrodolce è invece Tra la Daunia e il Gargano, omaggio alla bellezza e alla poesia dei paesaggi e dei ricordi. Ma l’autore non dimentica certo la sua cittadina, già musicata in tante canzoni e qui riproposta in Stella e Cade la città, amari ritratti di una comunità difficile; il Gargano sullo sfondo.

A dominare il sound della collezione la chitarra acustica, cadenzata ed arpeggiata, insieme ai giochi d’onde dell’armonica a bocca e agli accenti andanti o fluttuanti della ritmica, il tutto diretto dalle melodie e dai versi, che sostengono la voce.

Un album da ascoltare tutto d’un fiato, ennesimo omaggio alle proprie radici, e segno di una provincia, quella italiana, ancora tutta da scoprire.

Per vedere il video di “Arriveranno gli americani” tratto dall’album MUSICA SUD, cliccare sul link che segue

