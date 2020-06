SAN SEVERO – Nasce C.Art.A. (“CARTA” Collettivo Artisti Artigiani Ente del Terzo settore): giovedì sera la presentazione

15 giugno 2020 – Nasce ufficialmente l’Associazione C.Art.A. (“ CARTA” Collettivo Artisti Artigiani di San Severo Ente del Terzo settore). Un collettivo di artisti e artigiani dell’arte al servizio della comunità di San Severo, con lo scopo di riunire l’esperienza di tante associazioni artistiche e di molti singoli artisti, già operanti sul territorio, che pur conservando la propria autonomia artistica, decidono di mettere insieme le loro capacità espressive al servizio della comunità.

La data simbolica del 15 giugno, giorno in cui riaprono ufficialmente i teatri, rappresenta anche il segno di una rinascita, per la ricostruzione di un tessuto culturale collettivo, lacerato dall’emergenza sanitaria e dall’isolamento sociale. E mentre la realtà lentamente andrà sbiadendo, qualcosa rimarrà sulla Carta… nella memoria degli artisti attenti e sensibili che ancora hanno voglia di sentirsi Uniti. E sono tanti.

L’associazione Carta dunque, è un segnale forte della comunità artistica del territorio, che attraverso i suoi musicisti, gli uomini e le donne del teatro, le danzatrici, i poeti, i pittori e gli artisti artigiani in genere, vuole immaginare un futuro insieme, fatto di amore e passione per l’arte e per la propria città. Questa associazione “Glocal” rappresenta un fatto unico nel territorio pugliese, un esempio di cooperazione e discussione, un movimento culturale che vuole proporre nuove modalità di sviluppo culturale e di educazione alla bellezza, al servizio della sua comunità.

Gli scopi dell’associazione sono molteplici e per realizzarli potrà espletare attività di promozione, organizzazione e gestione di attività teatrali, musicali, coreutiche, letterarie e di ogni esperienza artistica e creativa del territorio, inclusa l’arte della scultura, che è anche un mestiere, ed altre iniziative, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura. Potrà offrire servizi di assistenza agli artisti locali, supporti logistici e consulenza alla progettazione, all’avvio e alla realizzazione di specifiche attività e fornire assistenza e consulenza e realizzare iniziative nel campo giuridico e fiscale per la tutela delle attività in oggetto e dei singoli artisti/artigiani. Si occuperà di promuovere e organizzare iniziative per la formazione e la qualificazione delle attività rivolte alle associazioni e agli iscritti e coordinare progetti in comune tra diverse associazioni e singoli operatori rivolti agli enti pubblici e alla cittadinanza. Promuovere il turismo culturale, anche attraverso il trekking, la conoscenza storica, geologica, geografica, gastronomica e il rispetto e la difesa del territorio e della Natura.

Realizzarà periodicamente studi e ricerche per costituire una banca dati e un osservatorio delle attività teatrali, musicali, della letteratura del territorio, con un centro di documentazione culturale a disposizione della collettività.

L’associazione Carta inoltre intende fornire servizi in genere agli enti locali e agli enti pubblici e/o privati nelle discipline culturali ed artistiche inerenti gli scopi dell’associazione, nonché promuovere e realizzare attività didattico-educative e di formazione dei cittadini per l’accesso consapevole alle attività teatrali, musicali, coreutiche, letterarie, artistiche e creative quali elementi di ricchezza e di accrescimento culturale del territorio;

L’associazione agisce con spirito di collaborazione con tutte le associazioni, istituzioni, centri di ricerca e di formazione, fondazioni e privati che si riconoscono nelle finalità statutarie. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.