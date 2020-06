APRICENA – INCENDI IN AGRO DI APRICENA: SE NE È DISCUSSO AL COMITATO PROVINCIALE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

INCENDI IN AGRO DI APRICENA: SE NE È DISCUSSO AL COMITATO PROVINCIALE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA.

Apricena.- A seguito degli ultimi eventi incendiari avvenuti nelle campagne in AGRO di Apricena, il Sindaco Antonio Potenza, ha chiesto al Prefetto una intensificazione dei controlli per contrastare questo fenomeno.

Nella mattinata odierna si è riunito in Videoconferenza il COMITATO PROVINCIALE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, a cui hanno partecipato il Vicario del Prefetto dott. Liguori, il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco e il Comandante della Polizia Locale di Apricena.

“È stato un momento di proficuo confronto” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – “lo Stato ancora una volta, nelle sue varie articolazioni ha risposto presente. Tante le attività investigative in atto da parte delle forze dell’ordine e aumenti dei controlli sul nostro territorio. È stato anche il momento per fare il punto della situazione sulle attività di controllo e di contrasto ad ogni tipo di illegalità. Ringrazio il Prefetto e tutte le forze dell’ordine per la disponibilità e l’impegno quotidiano al fine di garantire sempre più una migliore qualità della vita ai nostri concittadini. Continuiamo ad invitare i cittadini ad essere parte attiva nel percorso virtuoso al fianco delle Istituzioni, denunciando sempre gli episodi di illegalità, solo così potremo consegnare un futuro migliore ai nostri figli” – conclude il Sindaco.