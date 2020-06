La Cestistica San Severo vicina al primo colpo di questa sessione estiva del mercato. Secondo quanto riportato da SB Daily, i gialloneri sarebbero in trattativa avanzata con Marco Contento, esterno classe 1991, nell’ultima stagione a Scafati con 6,1 punti in 9 partite giocate prima di essere fermato per un brutto infortunio.