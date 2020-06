FOGGIA – ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI DEI SENSI DI MARCIA

Il Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia, con l’ordinanza dirigenziale 190/2020, in considerazione della delibera di Giunta comunale sugli Indirizzi per l’occupazione di suolo pubblico fino al 31 ottobre, dispone, a partire dalle ore 20:30 del 25 giugno e sino al 31 ottobre 2020, l’inversione del senso di marcia della semicarreggiata di Via Dante Alighieri, adiacente Via Valentini Vista Franco e l’inversione del senso di marcia della semicarreggiata di Via Dante Alighieri adiacente Largo degli Scopari.

A partire dal 25 giugno 2020 e sino a tutto il 31 ottobre 2020, dalle ore 20:30 alle ore 02:00 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, e dalle ore 20:30 della domenica alle ore 02:00 del lunedì la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” dalle ore 20:00 nei medesimi giorni di Via Dante Alighieri (tratto compreso tra C.so B. Cairoli e C.so G. Garibaldi, semicarreggiata adiacente Largo degli Scopari), Via Noto e Largo degli Scopari, per consentire ai pubblici esercizi di somministrare alimenti e bevande adiacenti alle ridette strade la sistemazione di tavolini, sedie ed ombrelloni amovibili.

Le attività devono essere esercitate nel rigoroso rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio e delle norme igienico-sanitarie.

Il rispetto di tutte le altre misure atte a contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione, limitando ogni possibile formazione di assembramenti e aggregazioni di persone.