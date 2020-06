MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER SABATO 27 GIUGNO ALLE ORE 9.30

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PER SABATO 27 GIUGNO ALLE ORE 9.30



È stato convocato per sabato 27 giugno 2020 con inizio alle ore 9.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione ordinaria e in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019.

2. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 64 dell’1.6.2020 – Approvazione III variazione di Bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

3. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 68 dell’11.6.2020 – Approvazione IV variazione di Bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

4. Proroga termine di pagamento Cosap 2020 (31 luglio 2020).

5. Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

6. Approvazione Aliquote IMU anno 2020.

7. Cooperativa sociale Scuola dell’Infanzia paritaria non statale “Albero Azzurro” con sede in Margherita di Savoia. Approvazione convenzione. Provvedimenti.