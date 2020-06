TORREMAGGIORE – CALCIO A 5 – POLISPORTIVA, CONFERMATO IL PROMETTENTE DI GENOVA 

COMUNICATO UFFICIALE: CONFERMATO IL PROMETTENTE DI GENOVA

La Polisportiva annuncia con grande orgoglio e soddisfazione che Alberto Pio Di Genova difenderá i pali della porta rossoblu anche nella prossima stagione, nella quale fará ancora una volta parte sia del roster della prima squadra che di quello dell’under 19.

Torremaggiore doc, Classe, una stagione da leader nell’under 19 e da protagonista in alcune partite anche in prima.squadra. Esordio nel nazionale a Venafro, coronato con il premio di migliore in campo, e altre belle prestazioni hanno messo in luce il talento cristallino del giovanissimo portiere della Polisportiva, che anche nella prossima stagione vestirá la maglia rossoblù.

Michele Caserta: “la conferma di Alberto Pio è stata una scelta tanto facile quanto ovvia. Alberto è stata la più grande sorpresa della scorsa stagione ed il futuro è tutto dalla sua parte e, quindi, anche dalla nostra. Puntiamo tanto sui nostri giovani e Alberto mi auguro che possa rappresentare il futuro della Polisportiva e sono sicuro che vestirà la nostra maglia per tantissimi anni. La presenza di un portiere talentuoso ed esperto come Fiotta velocizzerá il suo processo di crescita e aiuterá Alberto a migliorare e diventare un portiere importante”.

Di Genova: “Ringrazio la società per la fiducia e sono contento di vestire ancora la maglia rossoblù. Mi aspetta una stagione impegnativa come quella appena conclusa, ma sono pronto a mettermi in gioco sia nel campionato under 19 che in quello di Serie B. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”.

🔴🔵 SEASON 2020/21🔴🔵