BASKET – Cestistica e Nazionale Femminile, coach Lino Lardo si ‘sdoppia’. È IL NUOVO COACH DELLA NAZIONALE FEMMINILE

La notizia è di quelle che ci riempiono d’orgoglio: Lino Lardo è il nuovo capo allenatore della Nazionale Femminile. La notizia arriva direttamente dal comunicato stampa della FIP, a seguito del Consiglio Federale tenutosi questa mattina in videoconferenza e presieduto dal dott. Giovanni Petrucci, e riempie d’orgoglio non solo la società giallonera, ma l’intera San Severo. Lardo, così come Romeo Sacchetti – contemporaneamente attuale coach della Fortitudo Bologna e della Nazionale maschile – ricoprirà il doppio ruolo.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo