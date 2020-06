FOGGIA – ARRESTATO PREGIUDICATO FOGGIANO, SORPRESO DALLA POLIZIA A RUBARE PIASTRE DI FERRO, UTILIZZATE PER IL RIPRISTINO DEI BINARI NELLA STAZIONE

ARRESTATO PREGIUDICATO FOGGIANO, SORPRESO DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO A RUBARE PIASTRE DI FERRO, UTILIZZATE PER IL RIPRISTINO DEI BINARI NELLO SCALO FERROVIARIO DI FOGGIA.



Nell’ambito dell’attività di controllo lungo la linea ferroviaria, personale della Polizia Ferroviaria di Foggia ha notato la presenza di una Fiat Panda, parcheggiata tra la vegetazione, in un’area adiacente alla Stazione, ove, da circa un mese, sono ripresi i lavori di ripristino dei binari .

Gli agenti, avvicinatisi alla zona per procedere al controllo hanno sorpreso un uomo che, rientrato repentinamente in auto ha cercato di avviare il mezzo per allontanarsi.

La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire nel bagagliaio 12 piastre di ferro e 48 spessori in acciaio, per un peso complessivo di 300 kg, unitamente ad alcuni strumenti atti allo scasso.

L’uomo, un quarantenne residente a Foggia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.