FOGGIA – FURTO AGGRAVATO, LA POLIZIA ARRESTA UN 47ENNE

FOGGIA: VOLANTI TRAGGONO IN ARRESTO UOMO FOGGIANO PER FURTO AGGRAVATO IN FLAGRANZA.

Nella giornata del 25 giugno u.s., Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, appena dopo le 3:00 intervenivano in Piazza Villani su segnalazione della Sala Operativa, per un furto in atto presso un esercizio commerciale ivi presente.

Giunti sul posto, gli Agenti venivano attratti dal rumore di una serranda proveniente da un vicolo ove vi era l’ingresso laterale dell’attività, avvicinatisi all’obiettivo, sorprendevano due uomini mentre uscivano dal locale.

Mentre il primo riusciva a guadagnare la fuga, il secondo uomo veniva bloccato.

Dal sopralluogo risultava forzata la porta d’ingresso, sfondata la porta a vetri retrostante, spaccato il cassetto della cassa e asportati circa 250 euro.

L’uomo fermato, un foggiano di 47 anni, già con precedenti di polizia, dopo le formalità di rito veniva condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Sono in corso indagini per l’identificazione del complice.